Одесситка выиграла чемпионат мира по шашкам

Одесситка Виктория Мотричко стала чемпионкой мира по международным шашкам. Финал состязаний прошел столице Латвии – Риге.
Виктория победила в блиц турнире, где соревновались 26 спортсменок.
Одесситка выиграла, сумев взять верх в восьми встречах, еще три завершила вничью. Ближайшие конкурентки – латвийка Елена Чеснокова и полька Наталья Садовская отстали на два и три очка соответственно.
Отметим,что турнир проходил по так называемым стоклеточным шашкам, где Виктория Мотричко продолжается оставаться лидером в мировом рейтинге по блицу.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала об успехах двух одесских каратисток Аниты Серегиной и Анжелики Терлюги. Обе они завоевали золотые медали на Всемирных играх, каждая в своей весовой категории.
Источник и фото — Думская