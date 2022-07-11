Одесситка выиграла чемпионат мира по шашкам

Виктория победила в блиц турнире, где соревновались 26 спортсменок.

Одесситка выиграла, сумев взять верх в восьми встречах, еще три завершила вничью. Ближайшие конкурентки – латвийка Елена Чеснокова и полька Наталья Садовская отстали на два и три очка соответственно.

Отметим,что турнир проходил по так называемым стоклеточным шашкам, где Виктория Мотричко продолжается оставаться лидером в мировом рейтинге по блицу.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала об успехах двух одесских каратисток Аниты Серегиной и Анжелики Терлюги. Обе они завоевали золотые медали на Всемирных играх, каждая в своей весовой категории.

Источник и фото — Думская