Одесский борец готовится к отбору на Олимпиаду-2024

Борец вольного стиля из Тарутино Василий Михайлов отправляется в Германию, где будет готовиться к лицензионному отбору для участия в Олимпийских играх-2024.

18 сентября воспитанник Тарутинской ДЮСШ Василий Михайлов в составе Национальной команды Украины принял участие в Чемпионате мира по вольной борьбе, который проходил в столице Сербии Белграде. В поединке украинец одержал победу над представителем Казахстана Болатом Сакаевым в весовой категории 79 кг и стал бронзовым призером чемпионата.

Тем самым Василий Михайлов повторил свой прошлогодний успех и стал бронзовым призером Чемпионата мира по вольной борьбе. Его бронза – единственная медаль мужской сборной команды Украины.

На пьедестале украинский борец не пожал руку представителю россии, который занял первое место, и отказался позировать с представителем страны-агрессора для совместного фото.

В апреле этого года Михайлов, впервые за 10 лет, выиграл континентальное золото. На чемпионате Европы по вольной борьбе в финале наш земляк одолел грека Георгиоса Кугиумцидиса (3:1).

Сейчас спортсмен отправляется в Германию, где в течение двух месяцев будет готовиться к лицензионному отбору для участия в Олимпийских играх-2024. В мэрии Одессы обещают спортсмену оказать “всестороннюю поддержку”.

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