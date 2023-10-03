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Юная одесситка не поедет на Евровидение-2023, набрав максимальные баллы от судей: причины (видео)

Юная одесситка не поедет на Евровидение-2023, набрав максимальные баллы от судей: причины (видео)

Полина Бабий, 14-летняя одесситка, участвовала в национальном отборе к детскому Евровидению-2023. Но набрав максимальное количество баллов от судей, не получила такую же поддержку от зрителей, которые голосовали в “Дії”.

Во время финального выступления в национальном отборе на участие в детском Евровидении-2023, Полина Бабий среди пяти участников набрала максимальный балл от судей.

Но кроме судей голосовали еще и зрители. Свои голоса они могли отдать в приложении “Дія”. И большинство зрителей отдали свои голоса самой младшей участнице конкурса 9-летней Анастасии Димид из села Гошев Ивано-Франковской области. А Полина заняла 2 место.

@suspilne.eurovision На сцені вже перша учасниця Нацвідбору – POLINA BABIY. Як вам виступ та пісня «Universe»? #євробачення #дитячеєвробачення ♬ оригинальный звук — Eurovision Ukraine

Свои песни юная певица пишет сама.

По мнению экспертов, выступление одесситки было очень мощным и могло бы составить конкуренцию участником взрослого Евровидения.

Полина Бабий поет с восьми лет и уже победила в нескольких конкурсах в Украине и за ее пределами.

После начала полномасштабной войны она выступала на благотворительных концертах в Словакии, чтобы привлечь внимание и помочь украинским детям-беженцам.

Итоговые результаты финального голосования в национальном отборе на детское Евровидение-2023:

  • POLINA BABIY: жюри – 5 баллов; зрители – 3 балла;
  • Анастасия Димид: жюри – 4 балла; зрители – 5 баллов;
  • Анастасия Белибова: жюри – 1 балл; зрители – 4 балла;
  • Денис Грищук: жюри – 2 балла; зрители – 1 балл;
  • 3’beauties: жюри – 3 балла; зрители – 2 балла.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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