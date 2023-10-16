Одеситка здобула “золото” на чемпіонаті світу зі стоклітинних шашок

У Кюрасао (Японія) закінчився двотижневий чемпіонат світу з шашок-100. П’ятиразовій чемпіонці Європи одеситці Вікторії Мотричко не було рівних у змаганнях серед жінок.

Чемпіонат світу проводився у форматі одного кола, де кожен спортсмен мав зіграти один з одним. Вікторія провела 15 партій, перемогла у восьми з них, а сім закінчила внічию. Таким чином, шашистка з Одеси не програла жодного протистояння.

До передостаннього раунду їй конкуренцію складала “нейтральна” Дар’я Ткаченко, яка народилася на Донеччині та мала статус майстра спорту України, але у 2016 році зробила вибір на користь Росії. В результаті Вікторія на два очки набрала більше від найближчої переслідувачки. Для Мотричка це друга поспіль медаль світових першостей з шашок-100 — 2021-го вона виборола «бронзу».

Додамо, що перемога у чоловічому турнірі також дісталася українцю – триразовому переможцю європейських першостей харків’янину Юрію Анікєєву. Це чемпіонство стало першим в історії України на змаганнях серед чоловіків.

Довідка. Шашки-100 відрізняються від інших варіацій гри через розмір дошки. Партії розігруються на дошках 10 на 10 клітин, де кожен із гравців розміщує по 20 власних шашок.

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