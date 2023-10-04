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Боксер из Одесской области установил национальный рекорд

Боксер из Одесской области установил национальный рекорд

Мастер спорта Украины по боксу, бронзовый призер чемпионата Украины, победитель международных турниров из Черноморска Игорь Яковлев установил рекорд по продолжительности спортивной карьеры.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

У спортсмена профессиональный возраст достаточно короткий. Только набрался сил и опыта, а тут уж и финиш карьеры. Благодаря спортивному мастерству и удивительно длительной спортивной карьере Игорь Яковлев успел завоевать медали, кубки, взойти на разные ступени победного пьедестала по несколько раз.

В бокс он пришел еще совсем молодым, в 15 лет. Выступал в весовой категории 46-48 кг. А в 39 лет и 3 месяца стал самым взрослым участником чемпионата Украины по боксу среди мужчин и женщин Элита 2022.

Своим успехам на ринге он обязан директору ООО Трансбалктерминал Юрию Кизлевичу, сыгравшему важную роль в его боксерской карьере, а также директору БФ «Вместе с Кернелом» Игорю Потоцкому. 

Свой рекорд боксер посвящает жене и 6-месячной дочери Николь, уже примерившей его победные пояса.

Игорь Яковлев бокс
Игорь Яковлев бокс
Игорь Яковлев бокс

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