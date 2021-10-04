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Въезд в Одессу украсит живая изгородь из 16 тысяч кустов

Въезд в Одессу украсит живая изгородь из 16 тысяч кустов

Муниципальный Департамент городского хозяйства разработал план благоустройства въездов в Одессу. Вдоль Тираспольского шоссе устроят живую изгородь из 16 тысяч кустов спиреи.

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Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

На въездах в Одессу формируют профиль дорог

Сейчас специалисты Коммунального предприятия «Городские дороги» приступили к работам первого этапа.

На Тираспольском шоссе дорожники выполняют профилирование обочин путем выравнивания поверхности и исправления продольного и поперечного профилей.

Вдоль Тираспольского шоссе появится живая изгородь

грейдер ровняет дорогу
грейдер ровняет дорогу
бульдозер ровняет дорогу
рабочие ровняют дорогу
грейдер ровняет дорогу

В рамках второго этапа, ориентировочно в середине октября, к работам подключатся специалисты КП «Горзелентрест».

Озеленители проведут подрезку деревьев вдоль всего Тираспольского шоссе, после чего планируется высадка «живой изгороди» — 16 тысяч кустарников спиреи.

Первые впечатления от города у гостя складываются на въезде, поэтому очень важно, чтобы въезд в город был опрятным и красивым. Также и горожанам, которые уезжают из Одессы, приятно прощаться со своей малой родиной, видя порядок: аккуратные кустарники и цветы,

— отметила директор Департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

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Фото пресс-службы Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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