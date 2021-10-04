Въезд в Одессу украсит живая изгородь из 16 тысяч кустов

Уличное освещение мешает вам заснуть? Что говорит закон Что делать, если по ночам в ваши окна светит уличный фонарь или рекламная вывеска? Кажется, что ответ очевиден — нужно просто поплотнее прикрыть шторы. А если вы любите спать в жару с открытыми окнами. Как тогда быть? ПОДРОБНЕЕ