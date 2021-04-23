Одесса вечерняя: площадь Толбухина в лучах заходящего солнца (фоторепортаж)

В пятницу, 23 апреля, после небольшого весеннего дневного дождя Одессу, хоть и ненадолго, осветило вечернее солнце…

Вечерняя площадь Толбухина… Гряда местных «небоскребов», авто, собравшиеся в «традиционной» пятничной пробке, трамваи, блики солнца на домах и электроопорах, тротуары, обмытые дождем, сказочно-красивый закат и даже кусочек радуги над «Мегадомом» – все это и многое другое в фоторепортаже от «Одесской жизни».

Смотрите также наш фоторепортаж из одесского Алексеевского сквера, где продолжается благоустройство.