На одесской Соборке ставят новые фонари (фоторепортаж)

Похоже, что очень скоро в центре Одессы, а именно – на Соборной площади, будет светло и уютно даже долгими и холодными зимними вечерами.
Сегодня, 4 января, в не по-зимнему погожий день, на Соборке усердно трудились коммунальщики: устанавливали новые фонари.
Стоит отметить, что на данный момент в мэрии происходящее не комментируют.
За процессом установки понаблюдал и наш фотокорреспондент:
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