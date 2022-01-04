На одесской Соборке ставят новые фонари (фоторепортаж)

Одесский бульвар Жванецкого открыт: знакомимся с обновлениями (фоторепортаж) Одесский бульвар Жванецкого открыт уже полностью. Все ограждения убраны. И теперь можно прогуляться по обеим его обновленным частым — от известной романтичной арки до Шахского дворца. Пройдемся, полюбуемся? ПОДРОБНЕЕ

Январь по-одесски: новогодняя Молдаванка Второй день Нового года: погода шепчет, солнышко светит, тепло не по-зимнему. Поспешили мы пройтись по улочкам одесской Молдаванки, узнать, как наша старушка выглядит в эти новогодние дни. ПОДРОБНЕЕ