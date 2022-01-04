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На одесской Соборке ставят новые фонари (фоторепортаж)

На одесской Соборке ставят новые фонари (фоторепортаж)

Похоже, что очень скоро в центре Одессы, а именно – на Соборной площади, будет светло и уютно даже долгими и холодными зимними вечерами.

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Сегодня, 4 января, в не по-зимнему погожий день, на Соборке усердно трудились коммунальщики: устанавливали новые фонари.

Стоит отметить, что на данный момент в мэрии происходящее не комментируют.

За процессом установки понаблюдал и наш фотокорреспондент:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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