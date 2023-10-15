Одесса снова угодила в антирейтинг городов с самым грязным воздухом

Одесса заняла «почетное» третье место в рейтинге городов Украины с самым загрязненным воздухом.
Об этом свидетельствуют данные обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины за I полугодие 2023 года. Его подготовила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на основе данных сети наблюдений Национальной Гидрометслужбы Украины.
Так, в пятерку украинских городов с самым грязным воздухом попали:
- Днепр;
- Каменское;
- Одесса;
- Николаев;
- Киев.
Как отмечается, согласно комплексному индексу загрязнения атмосферы (КИЗА) уровень загрязнения воздуха в этих городах характеризовался как высокий.
Как сказано в документе, такой уровень загрязнения обусловлен концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода, взвешенных веществ.
Напомним, ранее Одесса также оказывалась на третьем месте в стране в антирейтинге городов с самым грязным воздухом.
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