Новости Одессы и Одесской области

Одесса снова угодила в антирейтинг городов с самым грязным воздухом

Одесса снова угодила в антирейтинг городов с самым грязным воздухом

Одесса заняла «почетное» третье место в рейтинге городов Украины с самым загрязненным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины за I полугодие 2023 года. Его подготовила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на основе данных сети наблюдений Национальной Гидрометслужбы Украины.

Так, в пятерку украинских городов с самым грязным воздухом попали:

  1. Днепр;
  2. Каменское;
  3. Одесса;
  4. Николаев;
  5. Киев.

Как отмечается, согласно комплексному индексу загрязнения атмосферы (КИЗА) уровень загрязнения воздуха в этих городах характеризовался как высокий.

Воздух в украинских городах

Таблица индексов загрязнения воздуха

Как сказано в документе, такой уровень загрязнения обусловлен концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода, взвешенных веществ.

Напомним, ранее Одесса также оказывалась на третьем месте в стране в антирейтинге городов с самым грязным воздухом.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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