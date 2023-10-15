Одесса снова угодила в антирейтинг городов с самым грязным воздухом

Об этом свидетельствуют данные обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины за I полугодие 2023 года. Его подготовила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на основе данных сети наблюдений Национальной Гидрометслужбы Украины.

Так, в пятерку украинских городов с самым грязным воздухом попали:

Днепр; Каменское; Одесса; Николаев; Киев.

Как отмечается, согласно комплексному индексу загрязнения атмосферы (КИЗА) уровень загрязнения воздуха в этих городах характеризовался как высокий.

Как сказано в документе, такой уровень загрязнения обусловлен концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода, взвешенных веществ.

Напомним, ранее Одесса также оказывалась на третьем месте в стране в антирейтинге городов с самым грязным воздухом.

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