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Одеса знову потрапила в антирейтинг міст із найбруднішим повітрям

Одеса знову потрапила в антирейтинг міст із найбруднішим повітрям

Одеса посіла «почесне» третє місце у рейтингу міст України із найзабрудненішим повітрям.

Про це свідчать дані огляду стану забруднення довкілля на території України за І півріччя 2023 року. Його підготувала Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського на основі даних мережі спостережень Національної Гідрометслужби України.

Так, до п’ятірки українських міст із найбруднішим повітрям потрапили:

  1. Дніпро;
  2. Кам’янське;
  3. Одеса;
  4. Миколаїв;
  5. Київ.

Як зазначається, згідно з комплексним індексом забруднення атмосфери (КІЗА) рівень забруднення повітря у цих містах характеризувався як високий.

Повітря в українських містах

Таблиця індексів забруднення повітря

Як зазначено у документі, такий рівень забруднення обумовлений концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих речовин.

Нагадаємо, раніше Одеса також опинялася на третьому місці в антирейтингу міст із найбруднішим повітрям.

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Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

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