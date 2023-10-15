Одеса знову потрапила в антирейтинг міст із найбруднішим повітрям

Одеса посіла «почесне» третє місце у рейтингу міст України із найзабрудненішим повітрям.
Про це свідчать дані огляду стану забруднення довкілля на території України за І півріччя 2023 року. Його підготувала Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського на основі даних мережі спостережень Національної Гідрометслужби України.
Так, до п’ятірки українських міст із найбруднішим повітрям потрапили:
- Дніпро;
- Кам’янське;
- Одеса;
- Миколаїв;
- Київ.
Як зазначається, згідно з комплексним індексом забруднення атмосфери (КІЗА) рівень забруднення повітря у цих містах характеризувався як високий.
Як зазначено у документі, такий рівень забруднення обумовлений концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих речовин.
Нагадаємо, раніше Одеса також опинялася на третьому місці в антирейтингу міст із найбруднішим повітрям.
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