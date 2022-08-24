Одессу накрыла пылевая буря: ученый рассказал как себя обезопасить

Сейчас в Одессе наблюдается повышенное содержание пыли в воздухе. Принесло ее ветром из азиатских пустынь. Пыль аллергена, а еще выступает канцерогеном. Поэтому во время пылевой бури лучше носить маску.

Об этом рассказал ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

Пылевая буря, накрывшая сейчас Одессу, по его словам – обычное для лета метеорологическое явление в нашем регионе.

Северный воздушный поток несет воздух вместе с песком из пустынь Средней Азии. Одесская область не исключение – этим облаком пыли покрыта сейчас почти вся Украина.

«Летом это бывает довольно часто. Может, не каждый год, но за последние несколько лет я помню минимум три-четыре таких случая», — говорит Сергей Степаненко.

Причем пыли приносит не только из азиатских пустынь. Часто она происходит их африканской Сахары.

Эксперт отметил, что та концентрация пыли, которая наблюдается сейчас, может плохо сказаться на состоянии здоровья.

Можно говорить о двух главных опасностях:

Пыль — это аллерген, который может спровоцировать аллергические реакции у многих людей; Едкие частицы пыли являются канцерогенными веществами и это может стать спусковым крючком для многих людей относительно канцерогенных (раковых — ред.) заболеваний»

Поэтому Сергей Степаненко порекомендовал в этот период пользоваться масками, чтобы защитить органы дыхания от попадания пыли.

Особое внимание надо уделить детям, которые из-за своего роста находятся ближе к поверхности, а там концентрация пыли выше.

Что касается сроков, когда буря закончится – пыль будет оседать несколько дней. А потом очень желателен дождь, который бы ее смыл с поверхности окончательно.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что одесситов обеспокоило облако смога непонятного происхождения, нависшее над городом.

Читайте также, как посреди солнечного ветреного дня 6 апреля 2022 на район Аркадии в Одессе опустился туман.

Источник и фото: «Суспільне. Одеса«