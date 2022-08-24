Новости Одессы и Одесской области

Одессу накрыла пылевая буря: ученый рассказал как себя обезопасить

Одессу накрыла пылевая буря: ученый рассказал как себя обезопасить

Сейчас в Одессе наблюдается повышенное содержание пыли в воздухе. Принесло ее ветром из азиатских пустынь. Пыль аллергена, а еще выступает канцерогеном. Поэтому во время пылевой бури лучше носить маску.

Об этом рассказал ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

Пылевая буря, накрывшая сейчас Одессу, по его словам – обычное для лета метеорологическое явление в нашем регионе.

Северный воздушный поток несет воздух вместе с песком из пустынь Средней Азии. Одесская область не исключение – этим облаком пыли покрыта сейчас почти вся Украина.

«Летом это бывает довольно часто. Может, не каждый год, но за последние несколько лет я помню минимум три-четыре таких случая», — говорит Сергей Степаненко.

Причем пыли приносит не только из азиатских пустынь. Часто она происходит их африканской Сахары.

Эксперт отметил, что та концентрация пыли, которая наблюдается сейчас, может плохо сказаться на состоянии здоровья.

Можно говорить о двух главных опасностях:

  1. Пыль — это аллерген, который может спровоцировать аллергические реакции у многих людей;
  2. Едкие частицы пыли являются канцерогенными веществами и это может стать спусковым крючком для многих людей относительно канцерогенных (раковых — ред.) заболеваний»

Поэтому Сергей Степаненко порекомендовал в этот период пользоваться масками, чтобы защитить органы дыхания от попадания пыли.

Особое внимание надо уделить детям, которые из-за своего роста находятся ближе к поверхности, а там концентрация пыли выше.

Что касается сроков, когда буря закончится – пыль будет оседать несколько дней. А потом очень желателен дождь, который бы ее смыл с поверхности окончательно.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что одесситов обеспокоило облако смога непонятного происхождения, нависшее над городом.

Читайте также, как посреди солнечного ветреного дня 6 апреля 2022 на район Аркадии в Одессе опустился туман.

Источник и фото: «Суспільне. Одеса«

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить