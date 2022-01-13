Чем дышит Одесса: на каких улицах самый загрязненный воздух?

Муниципальная передвижная лаборатория провела мониторинг атмосферного воздуха в Одессе. В результате удалось выяснить, какие улицы в городе могут «похвастаться» самым загрязненным воздухом.

Специалисты передвижной муниципальной лаборатории осуществили в Одессе 276 отборов проб и измерений газоанализаторами. Загрязняющие вещества определяли по шести компонентам: оксиду углерода, озону, сероводороду, диоксиду серы, пыли и сумме углеводородов.

По результатам мониторинга на территории Одессы зафиксированы незначительные превышения предельно допустимых концентраций веществ, в основном формальдегида, фенола, по оксиду углерода, пыли и сумме углеводородов. Такие показатели наблюдались:

в районе железнодорожного вокзала,

в районе автовокзала,

на улице Балковской,

на улице Черноморского казачества,

в районе Херсонского сквера,

в районе Александровского проспекта.

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