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Чем дышит Одесса: на каких улицах самый загрязненный воздух?

Чем дышит Одесса: на каких улицах самый загрязненный воздух?

Муниципальная передвижная лаборатория провела мониторинг атмосферного воздуха в Одессе. В результате удалось выяснить, какие улицы в городе могут «похвастаться» самым загрязненным воздухом.

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Специалисты передвижной муниципальной лаборатории осуществили в Одессе 276 отборов проб и измерений газоанализаторами. Загрязняющие вещества определяли по шести компонентам: оксиду углерода, озону, сероводороду, диоксиду серы, пыли и сумме углеводородов.

По результатам мониторинга на территории Одессы зафиксированы незначительные превышения предельно допустимых концентраций веществ, в основном формальдегида, фенола, по оксиду углерода, пыли и сумме углеводородов. Такие показатели наблюдались:

  • в районе железнодорожного вокзала,
  • в районе автовокзала,
  • на улице Балковской,
  • на улице Черноморского казачества,
  • в районе Херсонского сквера,
  • в районе Александровского проспекта.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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