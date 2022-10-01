Почему в Одессе пахло гарью?

Ранним утром субботы, 1 октября, многие одесситы могли ощутить запах гари. Как пояснили в областном управлении ГСЧС, вероятно, это связано с пожаром на территории Дунайского биосферного заповедника в Измаильском районе.

Что случилось в Дунайском заповеднике?

По данным ГСЧС, около 14:00 пятницы, 30 сентября, на основе спутниковых снимков стало известно, что в ночь с 29 на 30 сентября в Дунайском биосферном заповеднике загорелся камыш. Площадь пожара составила 240 га.

При этом, согласно мониторингу сотрудников заповедника, площадь участка плавень – 4500 Га – ограничена по периметру водяными каналами шириной 15 метров, и поэтому угрозы распространения огня не было. Кроме того, отсутствуют пути подъезда для спасателей, из-за чего подразделения ГСЧС к тушению пожара не привлекались.

По состоянию на шесть часов утра субботы 1 октября, на нескольких ячейках в плавнях еще сохранялся дым.

Также в ГСЧС отметили, что в Одессе масштабных пожаров на данный момент не регистрировалось.

Информацию о пожаре в Одесской области подтверждает Телеграм-канал The Weather Lab.

«На юге области много очагов пожара, поток оттуда. Ответ на вопрос о гари»,

– сказано в публикации.

Воздух в Одессе нездоровый?

В то же время сообщается, что индекс качества воздуха в Одессе в настоящее время снижен до «нездорового».

Информацию со спутника обнародовал Телеграм-канал «Одесса как она есть».

«Согласно информации со спутника, в дельте Дуная наблюдается сильный пожар в плавнях, площадь возгорания около 18 кв.км. А ветер несет этот дым к нам»,

– отмечается в сообщении.

Кстати, как информирует департамент экологии одесской мэрии, по результатам мониторинга воздушного бассейна города Одессы в третьем квартале 2022 года, передвижной муниципальной лабораторией и сетью стационарных постов наблюдений, на территории города (Итальянский бульвар, район Херсонского сквера, Автовокзал, ул. Балковская, Александровский проспект) наблюдались незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в основном по пыли, саже, фенолу, оксиду углерода, диоксиду азота и формальдегиду.