Над Одессой повис странный смог: опасен ли он?

Облако непонятного происхождения, нависшее над Одессой, обеспокоило одесситов. Но беспокоиться не стоит – это природное явление, которое не несет особой опасности.

Облако растянулось по всему побережью от Николаева до Одессы. Помутнение воздуха образовалось из-за переноса пылевых частиц из Каспийской низменности и других азиатских регионов.

При этом запах дыма не чувствуется. Такие же явления замечены во многих областях Украины. В частности, в Николаевской и Херсонской.



В основном данное явление безопасно для здоровья людей, но частицы пыли могут вызывать раздражение слизистых оболочек, кашель и чихание.

Поэтому в первую очередь стоит быть осторожными тем, кто страдает заболеваниями органов дыхания, аллергическими реакциями и пожилым людьми.

В этом случае желательно ограничить пребывание на открытом воздухе, а также закрывать окна в домах и чаще проводить влажную уборку.

Отметим, что допустимая норма загрязнения воздуха в Одессе в данный момент превышена почти в 3 раза.

По синоптическим расчетам, на улучшение ситуации, очищение воздуха можно рассчитывать только завтра, 23 августа, вечером.

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