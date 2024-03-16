Одесские медики и спасатели рассказали о своих коллегах, убитых рашистами

Очередной коварный обстрел Одессы страной-террористом 15 марта обернулся трагедией для десятков семей, потерявших своих родных и близких.
Болезненную утрату также понесли Центр экстренной медицинской помощи и управление ГСЧС – при исполнении своих служебных обязанностей на месте трагедии погибли фельдшер подстанции скорой помощи №5 Сергей Ротару и спасатель Денис Колесников.
Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, после первой волны вчерашней ракетной атаки бригады медиков незамедлительно направились на помощь пострадавшим. Но как только медики приступили к выполнению своих служебных обязанностей, враг в худших террористических традициях ударил второй раз в одно и то же место.
«Погиб наш коллега фельдшер ЭМД, погибли спасатель ГСЧС, многие получили ранения, два автомобиля скорой были изуродованы обломками…
Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области со своей стороны сделает все для поддержки семьи фельдшера Сергея Ротару»,
– добавили медики.
У Сергея Ротару остались жена и двое несовершеннолетних детей.
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Кроме того, в результате ракетного террора погиб 29-летний одесский спасатель – водитель-пожарный Денис Колесников.
«Денис получил травмы несовместимые с жизнью на месте повторного вражеского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры во время исполнения служебных обязанностей.
Словами трудно выразить нашу глубокую скорбь, боль и сострадание.
Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!»,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, в первой половине дня 15 марта 2024 года россия запустила по Одессе две баллистические ракеты. В результате был разрушен объект гражданской инфраструктуры (база отдыха) на Даче Ковалевского, также пострадали дома в частном секторе.
По информации ОВА на вечер трагической пятницы, в результате ракетных обстрелов Одессы погибли 20 человек и 55 пострадали. Получают стационарное лечение 42 человека. 9 человек в тяжелом состоянии.
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