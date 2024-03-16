Одесские медики и спасатели рассказали о своих коллегах, убитых рашистами

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, после первой волны вчерашней ракетной атаки бригады медиков незамедлительно направились на помощь пострадавшим. Но как только медики приступили к выполнению своих служебных обязанностей, враг в худших террористических традициях ударил второй раз в одно и то же место.

«Погиб наш коллега фельдшер ЭМД, погибли спасатель ГСЧС, многие получили ранения, два автомобиля скорой были изуродованы обломками…

Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области со своей стороны сделает все для поддержки семьи фельдшера Сергея Ротару»,

– добавили медики.

У Сергея Ротару остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Кроме того, в результате ракетного террора погиб 29-летний одесский спасатель – водитель-пожарный Денис Колесников.

«Денис получил травмы несовместимые с жизнью на месте повторного вражеского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры во время исполнения служебных обязанностей.

Словами трудно выразить нашу глубокую скорбь, боль и сострадание.

Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!»,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в первой половине дня 15 марта 2024 года россия запустила по Одессе две баллистические ракеты. В результате был разрушен объект гражданской инфраструктуры (база отдыха) на Даче Ковалевского, также пострадали дома в частном секторе.

По информации ОВА на вечер трагической пятницы, в результате ракетных обстрелов Одессы погибли 20 человек и 55 пострадали. Получают стационарное лечение 42 человека. 9 человек в тяжелом состоянии.

Вы также можете узнать: Что сделал для Одессы погибший Сергей Тетюхин, бывший заместитель мэра города.