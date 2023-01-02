Какое место заняла Одесса в рейтинге городов Украины 2022 года

В онлайн голосовании «Місто України. Національний вибір — 2022» за выбор лучшего города страны приняли участие более двух миллионов украинцев. Всего в список вошли 50 городов.

Первые пять мест заняли: Северодонецк, Харьков, Луцк, Херсон и Николаев. Одессе досталось 18 место. Также в рейтинг попал еще один город Одесской области — Измаил, и занял седьмое место.

Интернет-проект «Місто України» — это проект всеукраинского масштаба, организованный с целью поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия украинской государственности.

Целью проекта является становление и укрепление национальных ценностей, возрождение интереса к истории украинских городов, формирование гордости и уважительного отношения к культурному, историческому и архитектурному достоянию Украины.

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