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Одеса лідирує: скільки коштує чашка кави у містах України

Одеса лідирує: скільки коштує чашка кави у містах України

На грудень 2023 року найвища ціна еспресо в Україні – на Одещині. Чашка кави коштує в середньому 36 грн.

Про це свідчать дані дослідження Індекс Еспресо на платформі Опендатабот.

Трохи дешевше коштує чашка кави на Донеччині – 35 грн.

Найнижча ціна еспресо – на Хмельниччині (21 грн.). На другому місці – Сумщина (23 грн.). На третьому – Житомирщина та Вінниччина (24 грн).

Станом на кінець 2023 року середня вартість чашки еспресо в Україні становила 30 грн.

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Загалом Індекс Еспресо в Україні зріс за останні роки вдвічі: з 15 грн. у 2017 році до 30 грн. у 2023 році.

У середньому, ціна на еспресо зростала на 1 грн. на рік.

Найвищий стрибок у ціні стався у 2022 році. За рік середня вартість еспресо зросла із 20 грн. до 28 грн.

Значення еспресо впливає ціну будь-якого напою в кафе – це основна складова кожного кавового напою.

Індекс Еспресо — це показник, який застосовується для виміру вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

“Одеське життя” знає все про каву:

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