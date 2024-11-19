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Обстрел Одессы 14 ноября: миссия ЮНЕСКО оценила ущерб

Обстрел Одессы 14 ноября: миссия ЮНЕСКО оценила ущерб

ЮНЕСКО зафиксировала разрушения и осудила удары российской армии по историческому центру Одессы 14 ноября, в результате которой пострадали памятники архитектуры.

Об этом говорится в обращении ЮНЕСКО, опубликованном 18 ноября.

Сообщается, что в субботу, 16 ноября, в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО во главе с главой Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьярой Децци Бардески. Члены миссии провели обследование поврежденных объектов культурного наследия.

По предварительным оценкам экспертов, в результате атаки было повреждено около двадцати зданий, в том числе исторические и религиозные, а также некоторые учебные заведения.

«ЮНЕСКО осуждает удары по нескольким историческим зданиям и школам в центре исторического центра Одессы, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. ЮНЕСКО вновь призывает положить конец всем нападениям на культурные ценности, находящиеся под защитой широко ратифицированных международных нормативных актов», — говорится в сообщении.

Напомним, удар по Одессе 14 ноября был одним из самых масштабных с момента полномасштабного вторжения. Горели жилые дома, повреждены школы, университеты, детские сады, поликлиники и музеи и церкви в историческом центре города.

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