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Обстріл Одеси 14 листопада: місія ЮНЕСКО оцінила збитки

Обстріл Одеси 14 листопада: місія ЮНЕСКО оцінила збитки

ЮНЕСКО зафіксувала руйнування і засудила удари російської армії по історичному центру Одеси 14 листопада, внаслідок якої постраждали пам’ятки архітектури.

Про це йдеться у зверненні ЮНЕСКО, опублікованому 18 листопада.

Повідомляється, що в суботу, 16 листопада, до Одеси прибула місія ЮНЕСКО на чолі з головою Бюро ЮНЕСКО в Україні К’ярою Децці Бардескі. Члени місії провели обстеження пошкоджених об’єктів культурної спадщини.

За попередніми оцінками експертів, унаслідок атаки було пошкоджено близько двадцяти будівель, зокрема історичні та релігійні, а також деякі навчальні заклади.

«ЮНЕСКО засуджує удари по декількох історичних будівлях і школах у центрі історичного центру Одеси, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. ЮНЕСКО знову закликає покласти край усім нападам на культурні цінності, що перебувають під захистом широко ратифікованих міжнародних нормативних актів», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, удар по Одесі 14 листопада був одним із наймасштабніших з моменту повномасштабного вторгнення. Горіли житлові будинки, пошкоджено школи, університети, дитячі садочки, поліклініки, музеї та церкви в історичному центрі міста.

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