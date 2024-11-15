Новости Одессы и Одесской области

Обстрел Одессы: появились новые фотографии ужасных последствий

Обстрел Одессы: появились новые фотографии ужасных последствий

Удар по Одессе 14 ноября был одним из самых масштабных с момента полномасштабного вторжения. Горели жилые дома, повреждены школы, университеты, детские сады, поликлиники и музеи и церкви. “Одесская Жизнь” публикует новую серию фотографий последствий варварского обстрела.

14 ноября 2024 года российские военные атаковали Одессу одновременно крылатыми ракетами и дронами камикадзе. По последним данным, по городу запустили две ракеты и 29 ударных беспилотников. Одна из ракет и 25 шахедов удалось сбить. Но даже сбитые, эти они несли разрушения и страдания мирным жителям.

Пострадали семь локаций, погибла женщина, девяти человек были ранены. Возникло несколько пожаров, повреждения получили жилые и административные здания, Палеонтологический музей, несколько школ и детских садов, медицинская клиника, церковь.

“Одесская Жизнь” публикует новую серию снимков своего фотокорреспондента, на которых запечатлены последствия варварства российских агрессоров и свидетельства нарушения ими законов ведения войны.

 

 

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