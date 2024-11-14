В центре Одессы горят жилые дома, есть убитые и раненые

Российские террористы 14 ноября снова совершили массированную атаку по Одессе и пригородам. В городе много пожаров, погибла одесситка. Подробнее об этом в материале “Одесской Жизни”.
Удар российской армии по Одессе вечером 14 ноября 2024 года был масштабным и причинил много бед.
Сразу после атаки известно об одной погибшей и двух раненых, сообщили в Одесской областной военной администрации.
Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. Несколько домов загорелись. Также поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения из-за чего вынуждена была прекратить работу одна из котельных Одессы.
Над ликвидацией последствий работают все экстренные службы: спасатели, медики скорой. Пострадавшим предоставляется помощь.
Фото и видео из пострадавших квартир публикует телеграмм-канал «Одесской Жизни»:
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На анонсном изображении: горит один из одесских домов в центре города. Фото из социальных сетей