В центре Одессы горят жилые дома, есть убитые и раненые

Удар российской армии по Одессе вечером 14 ноября 2024 года был масштабным и причинил много бед.

Сразу после атаки известно об одной погибшей и двух раненых, сообщили в Одесской областной военной администрации.

Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. Несколько домов загорелись. Также поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения из-за чего вынуждена была прекратить работу одна из котельных Одессы.

Над ликвидацией последствий работают все экстренные службы: спасатели, медики скорой. Пострадавшим предоставляется помощь.

Фото и видео из пострадавших квартир публикует телеграмм-канал «Одесской Жизни»:

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На анонсном изображении: горит один из одесских домов в центре города. Фото из социальных сетей