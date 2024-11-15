Как выглядят дома одесситов после очередной атаки россиян (фоторепортаж)

В результате массированной атаки 14 ноября погибла 35-летняя женщина. Пострадали 10 человек, среди них — 9-летний ребенок.

Как сообщили в мэрии Одессы, повреждены 9 многоэтажных домов, учебные заведения, помещения СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 транспортных средств.

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В зданиях выбиты окна, на некоторых вспыхнули крыши и балконы. В трехэтажном доме на ул. Пастера выгорели квартиры.

Фотокорреспондент «Одесской жизни» и запечатлел, как выглядит жилье одесситов после ночного кошмара:

По информации руководителя городского департамента образования и науки Елена Буйневич, в результате обстрела пострадали учебные заведения Одессы.

«Опять 2 школы с выбитыми окнами и рамами. Три садика», — отметила Буйневич.

Также враг попал по припортовой инфраструктуре Одессы.

По информации Воздушных Сил ВСУ, противник нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также атаковал 29-ю ударными БпЛА типа «Shahed». Защитники неба сбили одну ракету и 25 дронов.

Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. КП «Теплоснабжение города Одессы» завершило ремонт поврежденного трубопровода. Как сообщают наши читатели, подача тепла в квартиры уже началась.