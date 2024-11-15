Как выглядят дома одесситов после очередной атаки россиян (фоторепортаж)

Одесса пережила еще одну кошмарную ночь: с вечера враг атаковал город ракетами и почти тремя десятками дронов. В результате атаки погибла женщина, пострадали 10 человек. Повреждены жилые дома, школы и припортовая инфраструктура.
В результате массированной атаки 14 ноября погибла 35-летняя женщина. Пострадали 10 человек, среди них — 9-летний ребенок.
Как сообщили в мэрии Одессы, повреждены 9 многоэтажных домов, учебные заведения, помещения СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 транспортных средств.
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В зданиях выбиты окна, на некоторых вспыхнули крыши и балконы. В трехэтажном доме на ул. Пастера выгорели квартиры.
Фотокорреспондент «Одесской жизни» и запечатлел, как выглядит жилье одесситов после ночного кошмара:
По информации руководителя городского департамента образования и науки Елена Буйневич, в результате обстрела пострадали учебные заведения Одессы.
«Опять 2 школы с выбитыми окнами и рамами. Три садика», — отметила Буйневич.
Также враг попал по припортовой инфраструктуре Одессы.
По информации Воздушных Сил ВСУ, противник нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также атаковал 29-ю ударными БпЛА типа «Shahed». Защитники неба сбили одну ракету и 25 дронов.
Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. КП «Теплоснабжение города Одессы» завершило ремонт поврежденного трубопровода. Как сообщают наши читатели, подача тепла в квартиры уже началась.
Одесситы! Поддерживаем ВСУ! Донатим 100, 200 гривен на дроны, на РЭБ. Нам нужно уничтожить всех россиян, которые вторглись в Украину с оружием. А для этого — регулярно помогаем ВСУ.
Одесситы, это очередные преступления российского фашизма. Чтобы защитить себя от российского фашизма нам нужно регулярно помогать ВСУ. Когда мы сдаем 100, 200 гривен на дроны для ВСУ мы делаем свои дома безопаснее. Спасибо!