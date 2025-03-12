Об этом сообщил сегодня глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Одному, гражданину Украины, была оказана помощь на месте. А еще один гражданин Сирии, то есть пятый гражданин и пятый член экипажа, был доставлен в медицинское учреждение города Одесса и уже сегодня был прооперирован. Можно говорить, что состояние его здоровья стабильное», – рассказал Кипер в эфире Национального телемарафона «Єдині новини».

Глава Одесской ОВА также сообщил, что вчерашний удар враг нанес кассетной ракетой. На подлете к цели такая ракета взрывается, уничтожая все вокруг в радиусе 200-300 метров.

По словам Кипера, Россия целенаправленно уничтожает припортовую инфраструктуру, чтобы любым образом навредить экономике нашей страны и не давать Украине экономически двигаться, торговать и развиваться.

Напомним, вечером 11 марта 2025 года враг в очередной раз атаковал Одессу баллистикой с территории оккупированного Крыма. В результате в районе Одесского порта было повреждено гражданское судно – сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса, которое в момент удара загружало пшеницу для экспорта в Алжир. Погибли четыре члена экипажа судна – все граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18, самому старшему – 24 года. Еще два человека – украинец, работник порта, и сириец, пятый член экипажа – получили ранения и были госпитализированы.

Также в результате атаки пострадало еще одно судно, причалы и склады для хранения зерна.

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Отметим, что с начала полномасштабной войны Одесский порт пережил более 70 «прилетов».