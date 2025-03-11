Пуск баллистической ракеты
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Взрыв в Одессе (его отголоски слышали жители разных частей города) грянут буквально через пару минут после начала очередной тревоги, которую объявили в 20:12. О последствиях пока не сообщается.

По теме: После «прилета» небо над Одессой все в дыму (фоторепортаж)

Ранее мониторинговые Телеграм-каналы сообщали, что в сторону Одессы с акватории Черного моря движется вражеский дрон-разведчик.

В настоящее время повторных пусков не зафиксировано, однако есть информация об угрозе ударных беспилотников. Первые «шахеды» уже появились в море и предварительно держат курс на Одесскую область.

В 20:36 дан отбой тревоги. Тем не менее по мере приближения ударных дронов она может быть объявлена повторно.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме