Взрыв в Одессе (его отголоски слышали жители разных частей города) грянут буквально через пару минут после начала очередной тревоги, которую объявили в 20:12. О последствиях пока не сообщается.

Ранее мониторинговые Телеграм-каналы сообщали, что в сторону Одессы с акватории Черного моря движется вражеский дрон-разведчик.

В настоящее время повторных пусков не зафиксировано, однако есть информация об угрозе ударных беспилотников. Первые «шахеды» уже появились в море и предварительно держат курс на Одесскую область.

В 20:36 дан отбой тревоги. Тем не менее по мере приближения ударных дронов она может быть объявлена повторно.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.