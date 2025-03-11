Как пишет Телеграм-канал «Одеське життя», предварительно, на борту находилось 12 членов экипажа. Есть погибшие и пострадавшие.

Местные паблики также сообщают, ссылаясь на Администрацию морских портов Украины, что погибли четыре члена экипажа судна, еще один моряк получил ранения.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Официальной информации от властей пока нет.

Напомним, вечером вторника, 11 марта, в Одессе прогремел сильный взрыв. Перед этим сообщалось об угрозе применения баллистики с территории оккупированного Крыма.

Читайте также: