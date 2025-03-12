Про це повідомив сьогодні голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Одному громадянину України було надано допомогу на місці. А ще один громадянин Сирії, тобто п’ятий громадянин і п’ятий член екіпажу, був доставлений до медичного закладу міста Одеси і вже сьогодні прооперований. Можна сказати, що стан його здоров’я стабільний», – розповів Кіпер у прямому ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

Голова Одеської ОВА також повідомив, що вчорашнього удару ворог завдав касетною ракетою. Під час підльоту до цілі така ракета вибухає, знищуючи все навколо у радіусі 200-300 метрів.

За словами Кіпера, Росія цілеспрямовано знищує припортову інфраструктуру, щоб будь-яким чином нашкодити економіці нашої країни і не дати Україні економічно розвиватися, торгувати і рухатися вперед.

Нагадаємо, увечері 11 березня 2025 року ворог вкотре атакував Одесу балістичними ракетами з території окупованого Криму. У результаті в районі Одеського порту було пошкоджено цивільне судно – суховантаж MJ Pinar під прапором Барбадосу, яке під час удару завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Загинули четверо членів екіпажу судна – всі громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18 років, найстаршому – 24 роки. Ще двоє людей – українець, працівник порту, та сирієць, п’ятий член екіпажу – зазнали поранень та були госпіталізовані.

Також унаслідок атаки постраждали ще одне судно, причали та склади для зберігання зерна.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Одеський порт пережив понад 70 «прильотів».