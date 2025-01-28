По информации начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, вчера, 27 января, были даны поручения всем уполномоченным органам, в частности Госэкоинспекции, Украинскому научному центру экологии моря, Институту морской биологии, Областному центру контроля и профилактики болезней Минздрава, главам местных администраций и громад, Администрации морских портов, природно-заповедным учреждениям, Госпродпотребслужбе и Госэкоинспекции:

Усилить контроль акватории и побережья Черного моря;

Обеспечить систематический отбор проб и лабораторные исследования;

В случае обнаружения нефтепродуктов — обеспечить первичные меры защиты, их сбор и временное хранение с последующей утилизацией;

Подготовить имеющиеся нефтесборщики, биосорбенты, боновые заграждения;

Рассчитать необходимые ресурсы для ликвидации загрязнения;

Очистить загрязненные территории акватории по согласованию с ВСУ.

Рассчитать нанесенный ущерб окружающей среде.

Тем временем работники Национального природного парка «Тузловские лиманы» обнаружили еще один участок загрязнения мазутом рядом с Дунайским биосферным заповедником. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал сотрудник парка, эколог Иван Русев.

Участок протяженностью 1 км находится на песчаной пересыпи возле западной части лиманов Джантшейский и Сасык. Тут же обнаружены перья птиц, которые были в мазуте.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что мазут с затонувших российских танкеров достиг побережья Одесской области. В частности, следы экокатастрофы уже фиксируют возле курорта «Катранка», Дунайского биосферного заповедника и Национальный природного парка «Тузловские лиманы». По мнению экоактивиста Владислава Балинского, ближе к лету мазут начнет всплывать и тогда можно будет в полной мере оценить последствия экобедствия в Черном море.

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