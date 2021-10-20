Заболели коронавирусом: когда нужно лечь в больницу?

Коронавирусная болезнь может развиваться с разным течением: мягким, средней тяжести и тяжелым. В настоящее время пациентов средней тяжести и тяжелых пациентов госпитализируют на стационарное лечение. Однако часто состояние больного может ухудшиться внезапно дома.
«Одесская жизнь» выясняла, какие симптомы и состояния при коронавирусе являются показателем для того, чтобы продолжить лечение в больнице.
Если больному ковидом, который ранее лечился дома, становится хуже, нужно немедленно проконсультироваться с семейным врачом.
Минздрав опубликовал список симптомов и состояний, при которых больному коронавирусом может потребоваться госпитализация. Это:
- боль в груди;
- тяжесть дыхания, удушье в состоянии спокойствия, признаки дыхательной недостаточности;
- насыщение уровнем кислорода в крови менее 92% (сатурация). Дома для измерения сатурации можно использовать бытовой пульсоксиметр;
- нарушение сознания (неадекватная реакция на обращение, человек не отвечает на вопросы).
- другие признаки, ставящие под угрозу жизнь пациента и указывающие на критическое состояние больного.
Решение о госпитализации принимает врач после обследования и описания симптомов и состояний.
98%
госпитализированных больных
не вакцинировались.
Данные: Минздравв Украины за последние три месяца
В экстренных случаях нужно звонить по номеру 103.
Но не факт, что скорая заберет человека с коронавирусом в больницу — там просто нет мест. По словам волонтера Екатерины Ножевниковой, машина скорой помощи может часами «катать» больного по городу — от больницы к больнице в поисках койки. В реанимациях Одессы сегодня не хватает мест. Если кто-нибудь умирает или выздоравливает, то тогда освобождается место для следующего больного с коронавирусом. Ведь в больницу люди попадают уже в тяжелом состоянии.
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