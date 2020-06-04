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Новый этап ослабления карантина: что разрешат украинцам с 5 июня

Новый этап ослабления карантина: что разрешат украинцам с 5 июня

С 5 июня в Украине введут очередной этап ослабления карантина. Людям старше 60-ти лет разрешат не соблюдать режим самоизоляции. Можно будет ходить в церковь и в помещения заведений общепита.

Решение об отмене ряда карантинных ограничений с 5 июня принял Кабинет министров Украины.

Подробности в своем официальном Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Итак, уже с пятницы, 5 июня, можно:

  • посещать не только летние площадки ресторанов и кафе, но заходить в помещения заведений питания. При условии соблюдения противоэпидемических требований;
  • пожилые люди старше 60-ти лет могут отказаться от обязательств по самоизоляции;
  • ходить на богослужения в помещения храмов. Но при условии, что верующие рассредоточатся по помещению. На 5-ти квадратных метрах должно быть не более 1 человека;

Также с 5 июня возобновят пассажирские авиаперевозки внутри Украины. А с 15 июня — на международных линиях. Но полеты будут только в те страны, которые откроют свои аэропорты для рейсов из Украины.

Будут послабления и для поездок в наземном транспорте. С 5 июня в легковых авто могут ездить до 5-ти человек одновременно. Это с учетом водителя и без учета детей до 14-ти лет.

Послабления могут и отменить, если эпидемическая ситуация по COVID-19 будет выше нормы 3 дня подряд.

На предыдущих этапах ослабления карантина в Одессе открылись детские сады, начали курсировать электрички и автобусы на межобластных маршрутах.

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