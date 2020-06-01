Сколько в Одессе открылось детских садов после карантина?

Сегодня в Одессе открылись 133 детских садика. Это меньше половины от всех дошкольных учреждений в городе.
Об этом рассказала директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.
При этом на работу не вышли сотрудники старше 60 лет. Пока их будут заменять студенты, пишет «Первый городской».
По данным чиновницы, всего в детсады привели 3 156 малышей. Для сравнения в обычном режиме — более 30 тысяч детей.
На время адаптивного карантина всем детям должны измерять температуру каждые четыре часа, а в группах может быть не более 10 человек.
Чтобы отвести ребёнка в сад, родителям необходимо предоставить справки о трудоустройстве.
Фото: tvoemisto.tv