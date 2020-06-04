«Роза ветров» возобновит авиасообщение между Одессой и Киевом: дата и цена

Авиакомпания Windrose (“Роза ветров”) объявила о возобновлении внутренних пассажирских авиарейсов в Украине.

Рейсы будут запускать поэтапно. В частности, с 15 июня начнутся перевозки между Одессой и Киевом (аэропорт Борисполь).

Цена билета стартует от 500 грн в один конец.

Компания ввела и карантинные ограничения для пассажиров: без масок на борт самолета не допустят. Перед вылетом будут проводить температурный скриннинг и опрос о состоянии здоровья.

Напомним, с 5 июня возобновятся рейсы по маршруту «Киев — Одесса» от авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Фото: сайт авиакомпании “Роза ветров”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.