Хроники коронавируса: детально о работе транспорта, детских садиков и торговых центров

По состоянию на вечер 2 июня в Украине подтверждено 24 340 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 727 летальных, а выздоровевших – 10 078 . В Одесской области подтвердили 896 случаев заражения.
В одесской мэрии отчитались о тратах из городского бюджета на борьбу с новым коронавирусом. В представленной инфографике видно, что затраты на эти цели постоянно растут.
- Уже 1 июня родители смогли отправить своих чад в дошкольные учреждения. Мы побывали в одном из садиков Суворовского района и посмотрели, как он работает в новых условиях.
На днях «Одесская жизнь» отправилась с ревизией в один из торговых центров, чтобы узнать, как происходит торговля и соблюдают ли посетители «правила защиты» спустя три недели после выхода из первого этапа карантина.
- Сегодня утром в Одессу прибыла первая электричка из Белгорода-Днестровского. Она будет курсировать три раза в день. Однако начальное количество людей не перестает удивлять.