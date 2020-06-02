Хроники коронавируса: детально о работе транспорта, детских садиков и торговых центров

Хроники коронавируса: открытие садиков, спортзалов и «послекарантинный» велопробег По состоянию на вечер 1 июня в Украине подтверждено 24 012 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 718 летальных, а выздоровевших – 9 690. В Одесской области подтвердили 896 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ