Новый бюджет и подорожание воды: главные новости Одессы 24 декабря

Вчера, в четверг, 24 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и области.

Городской совет утвердил бюджет Одессы на 2021 год. «За» проголосовали 48 депутатов, «против» – 1.

В Одессе подорожали услуги водоснабжения и водоотведения. Новые тарифы будут действовать с 1 января 2021 года.

Коронавирус стал не только всемирной проблемой, но и возможностью для заработка. Так, в Одессе решили переоборудовать под «ковидное» отделение одну из гостиниц.

Кабинет министров Украины изменил требования к карантину, которые действуют с 19 декабря. Изменения касаются работы ресторанов и кафе в новогоднюю ночь.

На этой неделе, 21 декабря, сблизились самые крупные планеты Солнечной системы — Юпитер и Сатурн. Астрологи называют это событие «Великим соединением», которое знаменует начало эры Водолея. Что делать одесситам для привлечения удачи в эру Водолея?