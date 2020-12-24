В Одессе подорожала вода: новые тарифы

В Одессе подорожали услуги водоснабжения и водоотведения. Новые тарифы будут действовать с 1 января и повышены решением Национальной комиссии регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 16 декабря.

Об этом сообщили в “Инфоксводоканале”, который предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения в Одессе.

Цены выросли примерно на четверть. С января они будут такими:

на централизованное водоснабжение для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 5,41 грн. За 1 м3 без НДС (6,492 грн. За 1 м3 с НДС);

на централизованное водоотведение для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 3,82 грн. За 1 м3 без НДС (4,584 грн. За 1 м3 с НДС);

на централизованное водоснабжение для других потребителей (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 13,70 грн. За 1 м3 без НДС (16,44 грн. За 1 м3 с НДС )

на централизованное водоотведение для прочих потребителей (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 11,32 грн. За 1 м3 без НДС (13,584 грн. За 1 м3 с НДС).

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