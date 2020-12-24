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Наступила эра Водолея: чего ждать одесситам?

Наступила эра Водолея: чего ждать одесситам?

На этой неделе, 21 декабря, сблизились самые крупные планеты Солнечной системы — Юпитер и Сатурн. Астрологи называют это событие «Великим соединением», которое знаменует начало эры Водолея.

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Как рассказала «Одесской жизни» астролог Елена Корчевская, эти социальные планеты-гиганты соединяются каждые 20 лет и задают тон для развития мира. В основном предыдущие 180 лет они сближались в земных знаках, а на этот раз в воздушном знаке Водолея.

Водолей символизирует свободу, дружбу, развитие науки и новых идей. А это значит, что в ближайшие два десятилетия мы будем ценить дружбу, учиться и делать научные открытия. Нас ждет прорыв в области освоения космоса, развитии коммуникаций и гаджетов.

«Проблемной станет сфера эмоций и чувств. Люди могут недооценивать то, что имеют. Могут распадаться многие семьи, образовываться ячейки общества, которые живут без обязательств. Эта тенденция уже есть. Семьи будут держаться, если люди будут договариваться и привносить что-то новое», — говорит Корчевская.

астролог Елена Корчевская

Елена-Корчевская

Что делать одесситам для привлечения удачи в эру Водолея?

В эру Водолея удача будет сопутствовать всем, кто стремится к чему-то новому, в том числе и получению знаний. Но для этого необходимо планировать свои цели и задачи, используя научный подход к любому делу.

«Достижения сейчас будут приходить намного быстрее, чем предыдущие 20 лет. Но для успеха необходимо обязательно планировать. Если, например, вы хотите устроить свою личную жизнь, то недостаточно только подумать об этом. Должен быть план. Каждый день ваши слова и действия должны соответствовать этой цели», — советует астролог.

А вот людей, которые сопротивляются новому, могут ждать разочарования в жизни.

«Дружелюбие, милосердие, понимание друг друга, общие интересы — вот, что будет связывать человечество. Этого я желаю всем одесситам», — подытожила Корчевская.

Как мы писали ранее, 21 декабря Юпитер и Сатурн подошли очень близко друг к другу.

Фото: Елена Корчевская

 

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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