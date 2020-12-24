Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе зарабатывают на коронавирусе? (фото)

Как в Одессе зарабатывают на коронавирусе? (фото)

Коронавирус стал не только всемирной проблемой, но и возможностью для заработка. Так, в Одессе решили переоборудовать под «ковидное» отделение одну из гостиниц. А почему нет? Ведь спрос на стационарное лечение есть, а мест в больницах не хватает.

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Стационар работает при клинике Международного гуманитарного университета. Каждому пациенту предлагают отдельную одноместную палату с соблюдением требований инфекционной безопасности, пульсоксиметром и кислородным концентратором.

Правда, полечиться здесь — не самое дешевое удовольствие: сутки пребывания в отделении обойдутся в 9,9 тысяч гривен. При поступлении необходимо сразу заплатить за два дня. В эту сумму входят трехразовое питание, лабораторные исследования, в том числе ПЦР-тест на коронавирус, обеспечение кислородом, основные медикаменты, консультации профессоров, специалистов и работа врача-реаниматолога. Однако компьютерную томографию придется оплатить отдельно.

Также здесь есть вариант посещения дневного стационара. В таком случае нужно будет платить 550 гривен в день, а отдельно оплачивать медикаменты и консультации врачей.

Для сравнения: пребывание на стационаре в частных клиниках Одессы стоит в среднем от 5150 до 15 тысяч гривен в сутки.

ковид-гостиница в Одессе

одесская ковид-гостиница

ковид-гостиница, душ

Напомним, на утро четверга, 24 декабря, в Одесской области заразились коронавирусом 676 человек. 18 человек умерли. Всего в области насчитывается 36 709 больных.

Фото: Facebook Светланы Галич

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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