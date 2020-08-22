Новые даты подъема Delfi и Вышиванковый фестиваль: коротко о вчерашних новостях в Одессе

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- До конца следующей недели танкер Delfi поставят на ровный киль.
- Еще один из совладельцев отеля «Токио Стар» будет отвечать перед судом.
- Вода на двох пляжах Одеси не відповідає гігієнічним нормам.
- В двенадцатый раз в Одессе проходит Вышиванковый фестиваль. Сегодня он стартовал с традиционной ярмарки на Приморском бульваре.
- В доме на улице Успенской, 4 переселенцы с Донбасса живут с 2014 года. Мы уже неоднократно писали об этих людях, которые самовольно заселили пустующее здание. И до сих пор власти не могут урегулировать проблему.