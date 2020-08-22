Новые даты подъема Delfi и Вышиванковый фестиваль: коротко о вчерашних новостях в Одессе

В Одессе и Одесской области в пятницу, 21 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий.

В двенадцатый раз в Одессе проходит Вышиванковый фестиваль. Сегодня он стартовал с традиционной ярмарки на Приморском бульваре.

В доме на улице Успенской, 4 переселенцы с Донбасса живут с 2014 года. Мы уже неоднократно писали об этих людях, которые самовольно заселили пустующее здание. И до сих пор власти не могут урегулировать проблему.

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