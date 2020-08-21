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Танкер Delfi невдовзі поставлять на рівний кіль: коли і як це планують робити?

Танкер Delfi невдовзі поставлять на рівний кіль: коли і як це планують робити?

До кінця наступного тижня танкер Delfi поставлять на рівний кіль.

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Про це повідомлялося під час брифінгу про хід робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в результаті аварії вантажного судна Delfi.

– Ми з вами розуміємо, що невдовзі буде осінь. Погода є погода і може бути шторм. За рахунок того, що ми збільшуємо плавучість судна, наразі воно ще на виплило, але уже не так міцно лежить, як раніше, будь який шторм може пошкодити судно. Перший етап ми завершимо наступного тижня, а саме завершимо підготовчі роботи. Ми будемо буксирами ставити судно на рівний кіль. Ця частина роботи завершиться до кінця наступного тижня, – зазначив Андрій Іванов, керівник групи компанії TransShip.

Підготовка судна до його підйому є найважливішим процесом у всій операції.

– Другий етап – нам потрібно буде дослідити усі відсіки, їх загерметизувати, відкачати воду і забезпечити судну плавучість. Після усіх цих дій судно можна буде прив’язувати до інших плавзасобів, розвертати і везти до того місця, де, найімовірніше, його утилізують, – додав Андрій Іванов.

Фото: Одесская жизнь

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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