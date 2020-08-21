Могут остаться без воды, света и крыши над головой: чего опасаются переселенцы на Успенской?

В доме на улице Успенской, 4 переселенцы с Донбасса живут с 2014 года. Мы уже неоднократно писали об этих людях, которые самовольно заселили пустующее здание. И до сих пор власти не могут урегулировать проблему.

К примеру, чтобы жильцы смогли подключить все необходимые коммунальные услуги и самостоятельно их оплачивать. Здание, которое находится на балансе области, признано нежилым. Водо- и электроснабжение пока оплачивают из бюджета области. Переселенцы хотят изменить статус здания на «жилой», но балансодержатель это сделает только после капитального ремонта, во время которого жильцы должны будут покинуть обжитые помещения. Ситуация зашла в тупик.

Бесправные жильцы и непробиваемые хозяева

Основные претензии жильцов в том, что они, по факту, являются никем в здании на Успенской, 4 — в доме, в котором они живут уже более пяти лет. Да, они получили статус «компактного поселения переселенцев». Но Одесский областной совет, на балансе которого находится общежитие, ни под каким предлогом не хочет заключать договора с жильцами.

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IMG_2509 Фасадный корпус (4) Фасадный корпус (3) Фасадный корпус (2) Недоброжелатели порезали информационную табличку у входа Фасадный корпус (1)

— Это здание находится на балансе коммунального предприятия «Облтрансбуд». На данный момент эта организация за счет областного бюджета оплачивает счета за электроэнергию. Причем — по тарифу предприятия. Вдобавок «Инфоксводоканал» за использование воды начисляет долг. Он уже большой. В итоге этот долг ляжет на область. Мы же, в свою очередь, постоянно просим заключить договор с жильцами, дать возможность оплачивать самим все коммунальные услуги. Но они просто никак не хотят идти нам навстречу, — рассказала жительница дома переселенка Людмила. И объясняет нежелание областной власти передать жильцам возможность оплачивать электроэнергию только намерением оставить дом на своем балансе и иметь над ним полный контроль.

— Нам в любой момент могут отключить воду, электричество или просто выселить из-за запланированного капремонта, — дополнила Людмила.

Ремонт под страхом выселения

Капремонт запланирован, потому что здание потеряло жилой статус. А чтобы вернуть его, областная власть хочет провести ремонт в общежитии. Но в корпусе, где живут переселенцы, ремонт жилых помещений, крыши и опорных сооружений уже выполнен. А вот фасадный корпус действительно нуждается в обновлении, поэтому там никто не живет.

— Нас не нужно выселять на время капремонта. В нашей части дома остается только косметику сделать. Если необходимо ремонтировать фасадное здание, то пожалуйста. Его очень удобно можно обнести забором со всех сторон. А избавляться от нас под таким предлогом просто абсурдно. Принадлежность здания «Облтранс­буду» также предполагает сдачу помещения в аренду. И мы готовы арендовать, — поделилась Людмила.

Пока что единственным изменением стало то, что Людмила и ее подруга создали общественную организацию «Компактное поселение переселенцев Успенская, 4», с которой заключило договор предприятие по вывозу мусора.

— Мы не просим о приватизации, мы лишь просим дать нам возможность пожить, как все другие люди. У нас нет других вариантов, — подытожила переселенка из Донецка.

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Фото: Артем Виноградов