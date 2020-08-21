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Морська вода на пляжах “Відрада” та 10 ст. Великого Фонтану не відповідає гігієнічним вимогам

Морська вода на пляжах “Відрада” та 10 ст. Великого Фонтану не відповідає гігієнічним вимогам

Вода на двох пляжах Одеси не відповідає гігієнічним нормам.

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Про це повідомила пресслужба Одеського обласного лабораторного центру МОЗ.

За результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, відібрані 17 серпня на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам. Винятком є пляжі “Відрада” та 10 ст. Великого Фонтану, там купатися не радять.

Проби морської води відібрані в акваторії пляжів Одеської області також відповідають гігієнічним вимогам.

Нагадаємо, днями наш кореспондент перевірив, де знайти туалети на пляжах Одеси.

Фото: Одесская жизнь

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Редакция ПРОФИЛЬ

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