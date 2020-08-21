Новости Одессы и Одесской области

Ще один зі співвласників готелю «Токіо Стар» відповідатиме перед судом

Ще один зі співвласників готелю «Токіо Стар» відповідатиме перед судом

Раніше цю особу затримали в міжнародному аеропорту «Одеса».

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Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

Прокурори обласної прокуратури скерували до Приморського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно співвласника готелю, який підозрюється у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі у готелі «Токіо Стар» в Одесі (ч. 2 ст. 270 КК України).

Нагадаємо, що у зв’язку із переховуванням за межами території України фігурант справи був оголошений у розшук. А у липні цього року в міжнародному аеропорту «Одеса», при спробі перетину державного кордону України, зловмисника затримали правоохоронці.

Внаслідок цієї події, що сталася у серпні минулого року, загинуло 9 людей, з яких 8 громадян України, у тому числі 10-річна дитина, та 1 громадянка Австралійського Союзу. Ще 10 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Крім того, в рамках слідства правоохоронні органи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 270 КК України відповідальному за ремонт електромережі готелю. Наразі фігурант перебуває у розшуку у зв’язку із переховуванням від органів розслідування.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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