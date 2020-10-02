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Выборы 2020: кто претендует на пост главы города Рени Одесской области

Выборы 2020: кто претендует на пост главы города Рени Одесской области

В Рени Одесской области зарегистрировали шестерых кандидатов в мэры. 

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Рассказываем, кто они.

Игорь Плехов, сейчас действующий мэр Рени, избрался от “Батькивщины”. Сейчас кандидат от партии «За майбутнє». Баллотировался в Верховную раду от Оппозиционного блока.

Валентина Епитроп, кандидат от “Слуги народа”. Сейчас депутат местного горсовета от партии «Відродження». Не работает.

Валентин Аждер, кандидат от ОПЗЖ. Временно не работает. Был помощником судьи Ренийского райсуда.

Олег Зуев, глава Ренийского райсовета, кандидат от партии «Наш край». В райсовет избрался от БПП.

Илья Келиогло, фермер, учредитель общественной организации Ассоциация румын города Рени», кандидат от партии Геннадия Труханова “Доверяй делам”.

Александр Чолак, самовыдвиженец, глава ассоциации предпринимателей Ренийского района.

Напомним, на пост мэра Южного претендуют 9 человек.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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