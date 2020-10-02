На кресло мэра Одессы претендуют еще два кандидата – Георгий Селянин и Геннадий Чижов.

Как сообщает Украинская Служба Информации, обе кандидатуры избирком зарегистрировал еще 29 сентября, однако соответствующие постановления опубликовал лишь спустя несколько дней.

51-летний Селянин – старожил одесской политики. В 1998, 2006 и 2010 годах его избирали депутатом городского совета. Селянин был в оппозиции почти ко всем властям Одессы, однако несколько раз менял партийную принадлежность. Так, в 2010 году он покинул партию “Батьківщина” и присоединился к партии “Родина”, откуда вышел в 2014 году, а год спустя вернулся в “Батьківщину”. Эта партия и выдвигает его в мэры.

Президенту Южноукраинского центра этнических и политических исследований “Лад”, политологу Геннадию Чижову 55 лет. В мэры он идет от партии “Сила и честь” бывшего главы СБУ Игоря Смешко.

Таким образом, число кандидатов в мэры Одессы выросло до 31.

Местные выборы запланированы на 25 октября 2020 года.

Фото: иллюстрационное

Напомним, ранее «Одесская жизнь» опубликовала полный список кандидатов в мэры Одессы. В этом списке есть как кандидаты, готовые всерьез побороться за победу на выборах, так и те, которые, судя по всему, техническими и клонами других известных политиков и кандидатов.

Также стало известно, кто претендует на пост главы города Рени Одесской области.