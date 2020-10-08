Новости Одессы и Одесской области

Новости Одессы 7 октября: подростковые «разборки» и «дракон» в порту

Новости Одессы 7 октября: подростковые «разборки» и «дракон» в порту

Вчера, 7 октября, «Одесская жизнь» писала о таких событиях.

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По версии главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, в одесских больницах нет дефицита коек для размещения больных коронавирусом.

 

В Одессе около футбольного поля на улице вице-адмирала Азарова подрались двое парней 15-ти лет. Один из них брызнул в другого из газового баллончика. А второй получил удар в живот «металлическим предметом».

 

В Одессу в среду, 7 октября, зашел эсминец королевских ВМС Великобритании под названием HMS Dragon D35. Он пришвартовался у причала морвокзала.

 

В Одессе произошло ЧП на улице Базарной, 57: там от балкона отвалился большой кусок и рухнул на тротуар.

 

В Одессе неизвестные в очередной раз повредили фонтан на Театральной площади возле Оперного театра.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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