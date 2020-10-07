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В Одессе рухнул кусок балкона на Базарной (фото)

В Одессе рухнул кусок балкона на Базарной (фото)

В Одессе произошло ЧП на улице Базарной, 57: там от балкона отвалился большой кусок и рухнул на тротуар.

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Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесса сейчас».

По словам местных жителей, они проснулись сегодня в семь утра от жуткого грохота.

Несмотря на то, что, к счастью, никто в инциденте не пострадал, жильцы дома обеспокоены. Они опасаются не только новых обрушений, но и пожара: “грозди” проводов кое-как висят на фасаде, и достаточно одного короткого замыкания, чтобы вокруг все вспыхнуло.

Фото с Телеграм-канала «Одесса сейчас»

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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