Новости Одессы и Одесской области

В Одессу впервые зашел британский “Дракон”

В Одессу впервые зашел британский “Дракон”

В Одессу в среду, 7 октября, зашел эсминец королевских ВМС Великобритании под названием HMS Dragon D35. Он пришвартовался у причала морвокзала. До захода в Одессу корабль патрулировал побережье Сирии в составе международной эскадры. 

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В открытом море британский эсминец встречал катер “Старобельск” ВМС Украины.

В открытом море корабль встречал катер украинских Военно-морских сил «Старобельск», пишет “Думская“.

На обоих бортах эсминца изображен красный дракон, который является символом Уэльса. Корабль длиной 152 метра вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет «Гарпун», зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты. Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение — один-два вертолета Lynx, либо один вертолет Merlin.

Фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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