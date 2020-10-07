В Одессу впервые зашел британский “Дракон”

Одесскому матросу Андрею Эйдеру, который девять месяцев провел в российском плену, отказали в поступлении в военный вуз по состоянию здоровья. Но парень свои планы менять не собирается. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Одесской жизни».

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