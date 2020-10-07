В Одессу впервые зашел британский “Дракон”

В Одессу в среду, 7 октября, зашел эсминец королевских ВМС Великобритании под названием HMS Dragon D35. Он пришвартовался у причала морвокзала. До захода в Одессу корабль патрулировал побережье Сирии в составе международной эскадры.
В открытом море британский эсминец встречал катер “Старобельск” ВМС Украины.
В открытом море корабль встречал катер украинских Военно-морских сил «Старобельск», пишет “Думская“.
На обоих бортах эсминца изображен красный дракон, который является символом Уэльса. Корабль длиной 152 метра вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет «Гарпун», зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты. Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение — один-два вертолета Lynx, либо один вертолет Merlin.
Фото: Думская