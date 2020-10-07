Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одессе: глава Минздрава назвал неправдой информацию о нехватке мест в больницах

По версии главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, в одесских больницах нет дефицита коек для размещения больных коронавирусом. 

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Об этом Степанов заявил на брифинге.

“Сейчас многие распространяют информацию, что нет коек в больницах под лечение больных COVID-19. Это неправда, у нас есть больницы, у нас есть медицинские работники, оказывающие эту медицинскую помощь. Последняя информация была, что у нас в Одессе полностью закончились койки, это полная неправда. У нас есть койки в больницах города Одессы, мы вводим дополнительные койки в больницах, которые местная власть дает на расширение. Конечно, поскольку система (медицинской помощи – ред.) большая, в тех или иных случаях возникают какие-то трудности. Но мы решаем это сразу по мере того, как они возникают. Но медицинская помощь тем людям, которым она необходима, оказывается в полном объеме”, – заверил Степанов.

Ранее глава общественной организации «Корпорация монстров», известный волонтер Екатерина Ножевникова (занимается помощью в связи с коронавирусом) сообщила, что больницы Одессы из-за нехватки мест прекратили прием больных коронавирусом.

Фото иллюстративное 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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