Неугомонные: в Одессе снова сломали фонтан у Оперного театра (фото)

В Одессе неизвестные в очередной раз повредили фонтан на Театральной площади возле Оперного театра.

Об акте вандализма сообщает коммунальное предприятие “Сервисный центр”.

Вандалы поломали форсунку и повредили трубопровод, что привело к существенным нарушениям в системе работы фонтана.

Сейчас коммунальщики проводят ремонтные работы. Фонтан не работает.

Фото: КП “Сервисный центр”

Отметим, что фонтан у Оперного театра уже не в первый раз не дает покоя вандалам. Так, ровно месяц назад, 7 сентября, неизвестные сломали две форсунки и трубопровод в верхней чаше фонтана.

Также «Одесская жизнь» писала о том, что в Одессе начали готовить к зиме городские фонтаны.