Как продвигается ремонт Преображенской у Привоза: стартовал новый этап

Сейчас там уложили бетонные плиты, на которые в будущем должны будут поместить рельсы.

О ходе ремонтных работ на участке улицы Преображенской, проходящем вдоль Привоза, рассказал депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Напомню, что это последний ремонтируемый участок, который необходим для запуска трамвая «Север-Юг»,

— написал он у себя в Facebook.

Петр Обухов также отметил, что завершить все работы планировали к декабрю, но сейчас рассчитывают уже до конца года.

И есть надежда, что к Новому году по этому участку и по Новощепному ряду запустят трамваи в сторону улицы Мечникова — к Алексеевской площади и на Старопортофранковскую.

А там и до запуска трамвайного маршрута Север-Юг (беспересадочного, с Таирова на Котовского, через центр Одессы) будет недалеко. По крайней мере физических препятствий для этого уже не будет.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе грядет ремонт:часть улицы Преображенской у Привоза перекроют до конца лета (фото, видео)

Успеть должны были до осень, но, как теперь видим, будет хорошо, если успеют к Новому году.

Хронику ремонта этого участка Преображенской можно прочитать тут:

Фото и видео Петра Обухова