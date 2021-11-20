Как продвигается ремонт Преображенской у Привоза: стартовал новый этап

Сейчас там уложили бетонные плиты, на которые в будущем должны будут поместить рельсы.
О ходе ремонтных работ на участке улицы Преображенской, проходящем вдоль Привоза, рассказал депутат Одесского городского совета Петр Обухов.
Напомню, что это последний ремонтируемый участок, который необходим для запуска трамвая «Север-Юг»,
— написал он у себя в Facebook.
Петр Обухов также отметил, что завершить все работы планировали к декабрю, но сейчас рассчитывают уже до конца года.
И есть надежда, что к Новому году по этому участку и по Новощепному ряду запустят трамваи в сторону улицы Мечникова — к Алексеевской площади и на Старопортофранковскую.
А там и до запуска трамвайного маршрута Север-Юг (беспересадочного, с Таирова на Котовского, через центр Одессы) будет недалеко. По крайней мере физических препятствий для этого уже не будет.
Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе грядет ремонт:часть улицы Преображенской у Привоза перекроют до конца лета (фото, видео)
Успеть должны были до осень, но, как теперь видим, будет хорошо, если успеют к Новому году.
Хронику ремонта этого участка Преображенской можно прочитать тут:
- Не узнать: как идет ремонт квартала Преображенской у Привоза
- Квартал Преображенской у Привоза: что сейчас происходит
- Квартал Преображенской у Привоза: как с ремонтом
- Преображенская у Привоза: ремонт, торговля и дорога к рынку
- Ремонт участка одесской Преображенской: у Привоза укладывают новые трамвайные пути (фото)
- Участок Преображенской у Привоза: появилась новая «дорога», а тротуар раскопали
Фото и видео Петра Обухова