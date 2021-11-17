Ноябрь по-одесски: будний день осеннего города (фоторепортаж)

Ноябрь в самом разгаре… И в Одессу таки пожаловали осенние холода. И центр города как-то сразу опустел и притих, но по-прежнему величественно-прекрасен. Корреспондент “Одесской жизни” прогулялся по ноябрьскому центру и сделал ряд новых осенних фото.

Да, по сравнению с началом ноября, когда осенняя листва ярко переливалась в солнечных лучах, сегодня “картинка” совсем другая: немного народу на Дерибасовской, ушел в “зимнюю спячку” фонтан возле Оперного, сгустились облака над Тещиным мостом…

А может быть в центре Одессы тихо и безлюдно потому, что будний день? И пройдет еще немного времени – и заиграет город новыми красками? Тем более, что не за горами предновогодняя суета, да и из “красной” зоны город, глядишь, да и выйдет…

Ну а пока пасмурно-осенний фоторепортаж из центра:

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